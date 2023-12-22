Байден запретит импорт обработанных за границей российских алмазов

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Джо Байден планирует подписать указ, запрещающий импорт российской продукции, обработанной за пределами РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники в администрации главы государства. К числу такой продукции относятся российские алмазы. Предполагается, что документ будет подписан уже 22 декабря. Отмечается, что аналогичные меры также намерены ввести страны Евросоюза.

Указ [президента США] предоставит соответствующим ведомствам возможность принимать меры, необходимые для введения запретов на продукцию, которая была произведена в России, но была в значительной степени подвергнута изменениям за ее пределами, — рассказал анонимный собеседник агентства.

Новый указ гарантирует, что российские алмазы не смогут попасть на полки американских магазинов даже после их обработки другими государствами. Отмечается, что документ официально вступит в силу сразу после его подписания.

Министерство иностранных дел Великобритании ранее опубликовало законопроект о запрете импорта российских алмазов. Документ вступит в силу с 1 января 2024 года. Комментируя это решение, посол России в Лондоне Андрей Келин заявил, что данное ограничение повлияет на доходы государства минимальным образом. Это обусловлено тем, что за последние два года объем продаж ювелирных алмазов в Британию уже сократился в пять раз.