Байден запланировал поездку в Польшу

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил о своем желании посетить Польшу, передает РИА Новости. Однако хозяин Белого дома пока затруднился назвать возможную дату визита.

Отмечается, что ранее американские СМИ сообщали о том, что визит в Польшу может состояться в рамках официальной поездки Байдена в Европу, которая пока не анонсирована. Под вопросом остается посещение соседней Украины.

Предыдущий визит Байдена в Польшу на посту главы государства состоялся в марте 2022 года.

Ранее подполковник американской армии Дэниел Дэвис заявил, что ход украинского конфликта загнал президентов США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского в цугцванг. Они оказались в ситуации, когда любой шаг ведет их к катастрофе. Дэвис подчеркнул, что попытки Вашингтона вооружить ВСУ и идти на эскалацию противостояния в любом случае приведут к ядерной войне.

Американский экс-президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты при президенте Джо Байдене разрушаются эгоистичным, радикальным и коррумпированным политическим истеблишментом. Для чего это делается, «никто не знает», отметил он на собрании Республиканской партии штата Нью-Гэмпшир. Он указал на то, что в руководстве Демократической партии находятся «радикальные левые».