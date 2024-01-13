Байден запланировал очередной отдых Белый дом: Байден отправится на выходные в загородную резиденцию в Кэмп-Дэвид

Фото: Jim Watson - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден в субботу отправится на отдых, сообщила пресс-служба Белого дома. Там отметили, что американский лидер проведет выходные в загородной резиденции Кэмп Дэвид.

В субботу президент отправится в Кэмп Дэвид, где проведет выходные, — уточнили в Белом доме.

Ранее пресс-секретарю Белого дома Карин Жан-Пьер уже пришлось оправдываться за то, что Байден за последние две недели лишь пару раз появился на публике, причем эти выступления, вместе взятые, заняли около часа. Она объяснила это тем, что американский лидер активно работает, но не в публичном формате — проводит множество закрытых встреч и совместных ужинов. Кроме того, отметила пресс-секретарь, недавно глава государства посетил похороны, а скоро ему предстоит командировка.

До этого в зарубежных СМИ подсчитали, сколько дней Байден отдыхал в 2023 году. Оказалось, что президент США провел более трети года в местах отдыха. Всего лидер Соединенных Штатов не работал 138 дней (37% от всего года), причем чаще всего проводил время в своей резиденции в штате Делавэр и на озере Тахо в штате Невада. В целом Байден отдыхал гораздо чаще своего предшественника — экс-президента США Дональда Трампа, который ежегодно проводил вне Белого дома в среднем только 26% времени.