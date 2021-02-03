Байден займётся воссоединением семей, разлучённых Трампом

https://static.news.ru/photo/11171312-65e7-11eb-a161-96000091f725_660.jpg Фото: Erin Schaff - Pool Via Cnp

Избранный президент США Джо Байден подписал ряд документов, которые отменяют указы его предшественника – Дональда Трампа. Распоряжением главы государства отменяются ранее утверждённые правила, касающиеся миграционной политики.

В первую очередь, Байден отменил указ, согласно которому детей разлучали с родителями на время рассмотрения уголовного дела о незаконной миграции. Также команда президента и лидера демократов создала рабочую группу. Она займётся решением вопросов по воссоединению разлучённых семей. Таким образом новое правительство старается «искоренить позор» от деятельности предыдущей администрации.

Байден считает, что Трамп принимал контрпродуктивные для Штатов законы. Действующий лидер желает устранить следы «плохой политики» своего предшественника.

Также президент подписал указ, согласно которому будет урегулирована норма, касающаяся миграционных процессов в Центральной и Северной Америке. Цель документа – обеспечение организованного оформления мигрантов, которые надеются найти убежище на границе с США. По мнению Байдена, это распоряжение в итоге должно позволить восстановить веру в миграционную политику США. Также указ призван обеспечить комфортную интеграцию новых граждан, пишет ТАСС.

Как ранее передавал NEWS.ru, впервые с инаугурации рейтинг президента США Джо Байдена упал на 2%. Если 20 января главу государства поддерживали 63% американцев, то теперь только 61%.

Опрос проводился спустя девять дней после начала его работы.