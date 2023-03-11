Байден задумался, как поступит с данными о происхождении COVID-19 Байден: решения рассекречивать разведданные о генезисе COVID пока нет

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что пока не решил, как поступить с законопроектом, обязывающим администрацию рассекретить все материалы о происхождении коронавируса. Ранее соответствующий документ был одобрен обеими палатами конгресса. Об этом сообщает РИА Новости.

Я пока не принял такого решения, — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов.

По имеющимся данным, спецслужбы не пришли к однозначному мнению о происхождении коронавируса. Рассматриваются две основные версии — утечка из китайской лаборатории в городе Ухань и естественное заражение человека от животного.

Ранее палата представителей Конгресса США вслед за сенатом одобрила законопроект, требующий от администрации президента Джо Байдена рассекретить все разведывательные данные касательно происхождения коронавируса. Для вступления закона в силу его должен подписать глава государства.

После этого автор проекта, американский сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули, направил письмо председателю КНР Си Цзиньпину, в котором призвал того признать ответственность за пандемию коронавирусной инфекции.