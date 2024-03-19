Президент США Джо Байден во время речи на мероприятии «Месяц женской истории» забыл упомянуть свою пятую внучку, передает Daily Mail. 81-летний глава государства упомянул только четырех своих внуков.
Известно, что Байден публично рассказал о своей пятилетней внучке только в июле 2023 года. Девочка родилась в 2018 вне брака в семье Хантера Байдена и стриптизерши Ланден Робертс.
Ранее Джо Байден в очередной раз оконфузился во время публичного выступления перед избирателями в городе Милуоки, глава Белого дома неверно назвал срок своего нахождения на посту. Он приписал себе лишние 10 месяцев нахождения в должности.
До этого Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. При этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.
Президент США не раз путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.