Байден забыл про свою внучку от сына Хантера и стриптизерши Байден забыл упомянуть внучку от Хантера на публичном выступлении

Президент США Джо Байден во время речи на мероприятии «Месяц женской истории» забыл упомянуть свою пятую внучку, передает Daily Mail. 81-летний глава государства упомянул только четырех своих внуков.

Известно, что Байден публично рассказал о своей пятилетней внучке только в июле 2023 года. Девочка родилась в 2018 вне брака в семье Хантера Байдена и стриптизерши Ланден Робертс.

Ранее Джо Байден в очередной раз оконфузился во время публичного выступления перед избирателями в городе Милуоки, глава Белого дома неверно назвал срок своего нахождения на посту. Он приписал себе лишние 10 месяцев нахождения в должности.

До этого Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. При этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Президент США не раз путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.