Байден забыл, когда стал президентом США Байден перепутал срок нахождения в должности президента США

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в очередной раз оконфузился во время публичного выступления перед избирателями в городе Милуоки, глава Белого дома неверно назвал срок своего нахождения на посту. Он приписал себе лишние 10 месяцев нахождения в должности. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Послушайте, ребята, я закончу свое выступление так: четыре года назад на этой неделе я занял должность, — сказал Байден.

В должность победивший на выборах президента США в ноябре кандидат вступает в январе после инаугурации — ни с одной из этих дат еще не прошло четырех лет.

Ранее Байден во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами затруднился вспомнить даты ряда важных событий и не смог уточнить, в каком году скончался его сын Бо. Американский президент верно назвал дату смерти сына, но затруднился озвучить год.

До этого Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. При этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Президент США не раз путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.