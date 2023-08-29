Байден забыл имя своего министра Президент США Байден забыл имя министра внутренней безопасности Майоркаса

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден во время выступления перед Адвокатским комитетом в понедельник, 28 августа, забыл имя и фамилию министра внутренней безопасности страны Алехандро Майоркаса. Это заметно по тому, что он обратился к нему по занимаемой должности. Трансляцию выступления приводит телеканал C-Span.

Министр внутренней безопасности! Парень, который устроился на эту работу! Спасибо, что согласился на эту работу, приятель, — сказал Байден.

Ранее Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями острова Мауи на Гавайях. На опубликованном в Сети видео видно, что глава Белого дома вздремнул во время речи одного из выступавших. Затем Байден проснулся и стал смотреть на сцену.

До этого Байден посетил город Лахайну на острове Мауи. Населенный пункт был практически полностью уничтожен лесными пожарами. Прибывшего президента встречали плакатами в поддержку экс-главы государства Дональда Трампа и транспарантами с надписями «Слишком поздно». Многие из граждан уверены, что президент должен был приехать на остров гораздо раньше. До этого конгрессмен от Республиканской партии Лорен Боберт заявила, что за время одних из самых смертоносных в истории США пожаров Байден успел отдохнуть на пляже, снять дом на озере и запросить $24 млрд для Украины.