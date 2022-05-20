Байден забыл фамилию президента Южной Кореи Байден назвал нового президента Южной Кореи фамилией старого

Джо Байден / Фото Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global look Press

Президент США Джо Байден в ходе посещения кампуса Samsung Пхёнтхэке в Южной Корее случайно перепутал фамилию нового южнокорейского президента Юн Сок Ёля с бывшим главой государства Мун Чжэ Ином, пишет РИА Новости. При этом на протяжении всего выступления американский лидер обращался к нему правильно.

Большое вам всем спасибо, Вам, президент Мун... Юн, спасибо за всё, что вы сделали, — сказал Байден.

Джо Байден в ходе своего визита в Южную Корею посетил завод Samsung по производству микросхем, где и встретился с президентом Юн Сок Ёлем. К лидерам стран присоединился глава корпорации Ли Чжэ Ён, который произнес вступительную речь, после чего перед собравшимися выступили сами президенты.

Недавно Джо Байден во время своей речи на саммите США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии назвал вице-президента Камалу Харрис главой государства. При этом он не стал поправлять себя и продолжил выступление. Многие пользователи, которые смотрели трансляцию на YouTube, отметили, что президенту пора уходить в отставку, так как он не в состоянии решать важные государственные вопросы.

Позднее психиатр Василий Шуров указал на признаки деменции у Байдена. Он отметил, что президент США испытывает трудности при формулировке простейших мыслей, его постоянно готовят к выступлениям и тем не менее политик вынужден читать с суфлера, это говорит о деменции у главы Вашингтона. Шуров также добавил, что у Байдена нарушена координация движений, к тому же он часто дезориентируется в пространстве.