Байден «взял» Мичиган с 16 выборщиками

Кандидат в президенты США Джо Байден набирает наибольшее количество голосов в ключевом штате Мичиган, который даёт 16 голосов выборщиков. Вместе с этим штатом в активе кандидата от демократов становится 253 голоса выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213.
Такой неофициальный прогноз
Продолжают считать голоса избирателей в штатах Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Невада (6) и Аляска (3). По данным от местных избиркомов, Байден лидирует только в Неваде.
Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь американского штата Пенсильвания Кэти Буквар сообщила о необходимости подсчитать несколько миллионов бюллетеней на выборах главы государства. Об этом заявил Дональд Трамп. Он отметил, что побеждает в этом штате. В настоящий момент в Пенсильвании подсчитали 64% голосов, 53% из них отданы за Трампа, за его соперника Джо Байдена проголосовали 45,5%.