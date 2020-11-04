Байден «взял» Мичиган с 16 выборщиками

https://static.news.ru/photo/e6c57c10-1ee8-11eb-a9c4-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты США Джо Байден набирает наибольшее количество голосов в ключевом штате Мичиган, который даёт 16 голосов выборщиков. Вместе с этим штатом в активе кандидата от демократов становится 253 голоса выборщиков, у действующего главы государства Дональда Трампа — 213.

Такой неофициальный прогноз даёт телеканал CNN.

Продолжают считать голоса избирателей в штатах Пенсильвания (20 выборщиков), Джорджия (16), Северная Каролина (15), Невада (6) и Аляска (3). По данным от местных избиркомов, Байден лидирует только в Неваде.

Ранее NEWS.ru сообщал, что секретарь американского штата Пенсильвания Кэти Буквар сообщила о необходимости подсчитать несколько миллионов бюллетеней на выборах главы государства. Об этом заявил Дональд Трамп. Он отметил, что побеждает в этом штате. В настоящий момент в Пенсильвании подсчитали 64% голосов, 53% из них отданы за Трампа, за его соперника Джо Байдена проголосовали 45,5%.