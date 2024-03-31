Байден вызвал Трампа на поединок Байден предложил Трампу устроить состязание по гольфу

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Президент США Джо Байден в соцсети Twitter (X) бросил вызов своему предшественнику Дональду Трампу, предложив ему устроить состязание по гольфу. По словам главы Белого дома, он даже готов дать миллиардеру фору.

Я дам тебе списать три удара, если ты сам будешь носить свою сумку, — предложил Байден.

Ранее действующий американский лидер заявил, что преклонный возраст сделал его только мудрее. На мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в Нью-Йорке президент пошутил, что выглядит на 40 лет. Глава Белого дома пояснил, что именно так ответил бы скептикам, которые считают его слишком старым для высшего государственного поста. Вместе с тем Байден раскритиковал своего конкурента на выборах Трампа, назвав его взгляды устаревшими.

До этого глава Белого дома признался, что мировые лидеры просят его не допустить победы Трампа на выборах. На кону стоит демократия, добавил он. Глава государства также назвал своего оппонента на выборах самым недемократическим президентом со времен Гражданской войны в США.

Сам Трамп выразил уверенность, что одержит победу на предстоящих в ноябре очередных выборах главы государства. Как объявил политик, у него и его сторонников будет возможность сказать действующему главе США, что он «ужасно работал».