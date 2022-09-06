Байден выступил против включения России в список спонсоров терроризма Байден отказался считать Россию страной — спонсором терроризма

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден отрицательно ответил на вопрос о том, считает ли он нужным включать Россию в список стран — спонсоров терроризма. Вопрос ему задали в Вашингтоне в ходе общения с журналистским пулом американской администрации, сообщает РИА Новости.

Нет, — ответил хозяин Белого дома на соответствующий вопрос.

Представитель Госдепа США Джим О'Брайен ранее говорил, что наделение России подобным статусом способно повлиять на соглашение по зерну с негативной стороны.

Наделять страны статусом «спонсор терроризма» может только Госдеп. При этом в сенате США ранее приняли резолюцию с призывом к такому решению.

Ранее стало известно, что посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил: возможная реализация в США инициативы об объявлении России «страной — спонсором терроризма» приведет к самым жестким ответным действиям со стороны Москвы. Он добавил, что при этом подобная инициатива включает в себя возможность применения серьезных санкций в отношении России.