Байден выступил против участия американцев в распределении гумпомощи в Газе

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Администрация президента США Джо Байдена выступает против того, чтобы американцы участвовали в распределении гуманитарной помощи в секторе Газа, передает NBC. По данным телекомпании, администрация твердо стоит на том, что ни один гражданин Штатов не войдет в анклав «после начала доставки гуманитарной помощи из порта».

При этом, как отмечают источники телекомпании, распределение гумпомощи представителями других государств «сопряжено с рисками для безопасности». Среди возможных вариантов, которые рассматривают в США, есть привлечение водителей и охранников из других стран. Какие это будут страны, пока не уточняется. По информации телекомпании, также обсуждается, кто будет охранять и досматривать грузовики, доставляющие помощь.

8 марта американский лидер заявил, что США создают временный порт на территории сектора Газы для поставок гуманитарной помощи в палестинский анклав по морю. Он подчеркнул, что узел сможет принимать крупные суда с продовольствием, водой, медикаментами и временными жилищами.

Ранее выяснилось, что большинство граждан США не хотят, чтобы Вашингтон принимал более активное участие и палестино-израильском конфликте. Опрос, проведенный Исследовательским центром изучения связей с общественностью NORC для агентства Associated Press, свидетельствует о том, что 36% респондентов считают необходимым снизить свою вовлеченность в события.