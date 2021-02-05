Байден выступил против допуска Трампа к данным разведки

https://static.news.ru/photo/96afb506-6858-11eb-b852-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Stefani Reynolds/Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден полагает, что его предшественника Дональда Трампа не стоит допускать до брифингов разведывательного сообщества из-за непредсказуемости его поведения. Об этом американский лидер заявил в ответ на вопрос ведущей на телеканале CBS.

Я просто считаю, что нет необходимости в том, чтобы он имел доступ к этим брифингам. Какую ценность несёт проведение для него этих брифингов? — приводит слова Байдена ТАСС.

Президент добавил, что по-прежнему считает Трампа представляющим опасность человеком.

Ранее NEWS.ru писал, что экс-президент США Дональд Трамп отказался выступать на слушаниях в верхней палате американского парламента, посвящённых выдвинутому ему импичменту.

Адвокаты бывшего президента США Дональда Трампа считают, что процесс импичмента после ухода политика с поста главы Белого дома не является конституционным. Они подчеркнули, что Трамп не участвовал в мятеже.

Американский сенат будет рассматривать вопрос об импичменте Трампу 8 февраля. Ранее сенаторы отклонили требование признать этот процесс неконституционным.