Байден высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d6c58d14-3694-11eb-98aa-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Джо Байден, которого американские СМИ называют избранным президентом США, заявил, что не станет требовать от соотечественников всеобщей вакцинации от COVID-19.

Не думаю, что это [вакцинация] должно быть обязательным, — отметил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на его YouTube-канале.

При этом, по словам Байдена, на своей инаугурации он призовёт американцев носить маски в течение ста дней. Такая мера должна помочь сократить распространение инфекции, подчеркнул демократ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден поддержал Конгресс, одобрив компромиссный пакет помощи от коронавируса до своего вступления в должность. Кроме того, он попросил остаться на своей должности главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого неоднократно критиковал действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.