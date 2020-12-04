Байден высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

Джо Байден, которого американские СМИ называют избранным президентом США, заявил, что не станет требовать от соотечественников всеобщей вакцинации от COVID-19.
Не думаю, что это [вакцинация] должно быть обязательным, — отметил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на его YouTube-канале.
При этом, по словам Байдена, на своей инаугурации он призовёт американцев носить маски в течение ста дней. Такая мера должна помочь сократить распространение инфекции, подчеркнул демократ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден поддержал Конгресс, одобрив компромиссный пакет помощи от коронавируса до своего вступления в должность. Кроме того, он попросил остаться на своей должности главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого неоднократно критиковал действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.