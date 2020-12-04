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Байден высказался против обязательной вакцинации от коронавируса

03:54, 05 декабря 2020
Джо Байден Джо Байден Фото: Biden Transition/CNP/Global Look Press

Джо Байден, которого американские СМИ называют избранным президентом США, заявил, что не станет требовать от соотечественников всеобщей вакцинации от COVID-19.

Не думаю, что это [вакцинация] должно быть обязательным, — отметил политик на пресс-конференции, трансляция которой велась на его YouTube-канале.

При этом, по словам Байдена, на своей инаугурации он призовёт американцев носить маски в течение ста дней. Такая мера должна помочь сократить распространение инфекции, подчеркнул демократ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Байден поддержал Конгресс, одобрив компромиссный пакет помощи от коронавируса до своего вступления в должность. Кроме того, он попросил остаться на своей должности главного инфекциониста США Энтони Фаучи, которого неоднократно критиковал действующий хозяин Белого дома Дональд Трамп.

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