Байден высказался по вопросу принудительного переселения палестинцев Байден: США не допустят принудительного переселения палестинцев

Фото: Shawn Thew/Pool/CNP/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси заявил, что Вашингтон не допустит принудительного переселения палестинцев из сектора Газа или с Западного берега реки Иордан, сообщает пресс-служба Белого дома. Также США не позволят устраивать осаду Газы или пересматривать ее границы, отметил американский лидер.

Президент [Байден] вновь подчеркнул, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не допустят принудительного переселения палестинцев из Газы или с Западного берега Иордана, осады Газы или пересмотра границ Газы, — отмечается в сообщении.

В Белом доме добавили, что Байден и ас-Сиси также говорили о координации действий, которые помогут нарастить объемы гуманитарной помощи жителям палестинского анклава.

Ранее посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль рассказал NEWS.ru, что планы Израиля по переселению жителей сектора Газа рассматривать нельзя. По его словам, палестинцы уже давно определись с тем, как будет выглядеть их государство и где оно находится, в чем их поддержали многие страны. Посол считает, что страны, поддерживающие палестинцев, должны оказать давление на тех, кто еще не признал Палестину.