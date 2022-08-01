Байден высказался по поводу ядерного диалога с Россией Байден: США готовы обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением

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Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил о готовности начать оперативно обсуждать с Россией новую систему контроля над вооружением, которая заменит СНВ-3, истекающую в 2026 году, передает РИА Новости. Американский лидер также добавил, что ждет от Москвы готовности возобновить работу с Вашингтоном по контролю над ядерными вооружениями.

Вашингтон готов обсуждать с Россией новую систему контроля над стратегическими вооружениями, которая заменит истекающий в 2026 году СНВ-3, — сказал Байден.

16 июня Песков заявил, что Москве и Вашингтону следовало обсуждать продление договора о СНВ «еще вчера». Он отметил, что тема настолько важна для всего мира, что не обсуждать ее невозможно.

Ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что отсутствие контакта с Россией по проблемам стратегической стабильности после окончания действия Договора о СНВ не отвечает интересам самих США. По его словам, Москва предлагает начать обсуждение этой темы как можно скорее, поскольку «время не ждет».