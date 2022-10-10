Байден высказался по поводу ударов России по Украине Байден осудил ракетные удары России по Украине

Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден осудил массированные ракетные удары ВС РФ по городам Украины, сообщается в заявлении Белого дома на официальном сайте. Президент отметил, что это лишь укрепляет решимость Вашингтона поддерживать Киев «сколько потребуется».

В результате этих атак погибли и получили ранения гражданские лица, а также были уничтожены цели, которые не преследуют военного назначения, — говорится в сообщении.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже в СМИ появилась информация, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, во Львове, в Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент страны Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всего государства не утихает воздушная тревога. Он также попросил жителей не покидать укрытий.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что весь город остался без света и воды. По словам харьковского градоначальника, это произошло после выхода из строя критически важных объектов инфраструктуры.