Байден высказался по поводу переговоров с Северной Кореей Байден: США готовы к переговорам с КНДР без предварительных условий

Фото: Ron Sachs - Pool via CNP/Global Look Press

Джо Байден

Соединенные Штаты готовы к переговорам с Северной Кореей без предварительных условий, заявил президент США Джо Байден на совместной пресс-конференции с японским премьер-министром Фумио Кисидой. По его словам, Вашингтон может приступить к диалогу в любое время, трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Мы и сами открыты к диалогу с КНДР в любое время и без предварительных условий, — сказал Байден.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян не ищет войны, однако не намерен ее избегать. Вторжение даже на «0,001 миллиметра» с Юга будет расцениваться военными КНДР как провокация войны. Ким Чен Ын добавил, что спровоцированный таким образом конфликт уничтожит Южную Корею и нанесет «невообразимое поражение» США.

До этого министр обороны КНДР Кан Сун Нам предупредил, что применение ядерного оружия против КНДР обернется для США масштабным кризисом, и Вашингтон не сможет выйти сухим из воды. Министр добавил, что США придется пережить такие потрясения, «до которых они не могли додуматься и с которыми никогда не сталкивались». Он также констатировал, что США не способны решать любые вопросы путем диалога и понимают только физическую силу, поэтому только лишь она поможет сохранить стабильность и мир на Корейском полуострове.