Байден высказался об импичменте Трампа

https://static.news.ru/photo/7c4d8bdc-6c92-11eb-8c44-96000091f725_660.jpg Джо Байден Фото: Doug Mills/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден заявил, что не следит за трансляцией заседаний по импичменту своего предшественника на посту главы государства Дональда Трампа, но смотрит новости, связанные с этой темой.

9 февраля сенат Конгресса США начал процесс по импичменту Трампа. На следующий день сторона обвинения демонстрировала видеозаписи захвата Капитолия сторонниками экс-президента. Многие из представленных кадров ранее общественности не демонстрировались.

Журналисты в Белом доме попросили Байдена прокомментировать происходящее. В частности, у него поинтересовались, окажут ли влияние на процесс показанные 10 февраля записи.

Я предполагаю, что кто-то может изменить свою позицию, но я [точно] не знаю, — приводит ответ президента РИА Новости.

На дальнейшие вопросы Байден отвечать отказался.

Трамп, проигравший на президентских выборах Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году.

Нижняя палата конгресса уже утвердила импичмент. Чтобы решение вступило в силу, нужно 67 голосов в сенате. Перед началом слушаний по существу сенаторы проголосовали за признание процесса импичмента конституционным, передавал NEWS.ru.