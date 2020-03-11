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Президент США Дональд Трамп хочет устроить для американцев временные «налоговые каникулы». Они будут заключаться в освобождении граждан страны до конца 2020 года от налогов на заработную плату.

В Белом доме считают, что данная мера смягчит последствия распространения коронавируса. Об этом рассказал глава Национального экономического совета администрации Трампа Лоуренс Кадлоу, сообщает ТАСС. По его словам, также на помощь...