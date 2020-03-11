Джозеф Байден Джозеф Байден Фото: Scott Varley/Keystone Press Agency/Global Look Press

Бывший вице-президент США Джозеф Байден лидирует на праймериз Демократической партии в штате Мичиган после подсчета 31% голосов. У него пока 52,3%, а у его оппонента Берни Сандерса — 42,2%.

Об этом сообщает телеканал Fox News. По итогам предыдущих праймериз в 18 штатах Байден набрал 670 делегатов, Сандерс — 574.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Джозеф Байден во время победной речи в Калифорнии после праймериз взял за руку свою супругу Джилл и назвал ей «младшей сестрой». Политик перепутал жену с кровной родственницей, стоявшей рядом. Валери Оуэнс, сестра экс-вице-президента, улыбнулась, помахала рукой и стала смеяться.

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