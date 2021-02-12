Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США

Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Её кандидатуру теперь должен утвердить сенат.
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Дипломат и политик Нуланд работала в Госдепартаменте более 30 лет. Там она занималась вопросами России и Евразии, была постпредом США при НАТО и официальным представителем Госдепартамента. Нуланд владеет русским языком. В Госдепартаменте её считают одним из ведущих специалистов по России.
Ранее NEWS.ru сообщал, что о намерении Байдена выдвинуть Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам было объявлено ещё до инаугурации нового хозяина Белого дома. Тогда же называлась и фамилия Маккиона.