Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря США

https://static.news.ru/photo/aeaf7464-6e72-11eb-bea1-96000091f725_660.jpg Виктория Нуланд Фото: Yin Bogu/Xinhua/Global Look Press

Президент США Джо Байден официально выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря США по политическим вопросам. Её кандидатуру теперь должен утвердить сенат.

Об этом сообщает администрация Байдена. Отмечается, что хозяин Белого дома также выдвинул на пост первого замгоссекретаря по вопросам управления и ресурсов Брайана Маккиона.

Дипломат и политик Нуланд работала в Госдепартаменте более 30 лет. Там она занималась вопросами России и Евразии, была постпредом США при НАТО и официальным представителем Госдепартамента. Нуланд владеет русским языком. В Госдепартаменте её считают одним из ведущих специалистов по России.

Ранее NEWS.ru сообщал, что о намерении Байдена выдвинуть Нуланд на пост замгоссекретаря по политическим вопросам было объявлено ещё до инаугурации нового хозяина Белого дома. Тогда же называлась и фамилия Маккиона.