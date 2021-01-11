Байден выдвинет на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса

https://static.news.ru/photo/0a146cae-5403-11eb-a393-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Избранный президентом Соединённых Штатов Джо Байден выдвинет главой ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса.

До этого кадрового дипломата Бернса прочили на должность государственного секретаря США, который в итоге был предложен Энтони Блинкену, передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление переходной команды Байдена.

Ранее Джо Байден выдвинул на пост генпрокурора страны главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом говорится в заявлении офиса избранного главы государства. Согласно ему, также на должность заместителя генпрокурора США была номинирована Лайза Монако.

Меррик Гарланд известен прежде всего тем, что в Верховный суд его ранее выдвигал экс-президент США Барак Обама, однако Республиканская партия отказалась даже рассматривать его кандидатуру. Это произошло в 2016 году — последний год президентства Обамы. В Штатах генпрокурор является главой Министерства юстиции и при этом параллельно занимается координацией некоторых спецслужб, в том числе ФБР.

7 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента страны. Так, за него проголосовали 306 выборщиков, тогда как за действующего президента Дональда Трампа — 232.

При этом конгресс собирался для утверждения итогов выборов уже 6 января. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия и ворвавшиеся в здание конгресса, где проходило заседание.

Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, писал NEWS.ru.