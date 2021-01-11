Байден выдвинет на пост главы ЦРУ бывшего посла в России Уильяма Бернса

Избранный президентом Соединённых Штатов Джо Байден выдвинет главой ЦРУ экс-посла в России Уильяма Бернса.
До этого кадрового дипломата Бернса прочили на должность государственного секретаря США, который в итоге был предложен Энтони Блинкену,
Ранее Джо Байден выдвинул на пост генпрокурора страны главного судью апелляционного суда округа Колумбия Меррика Гарланда. Об этом говорится в заявлении офиса избранного главы государства. Согласно ему, также на должность заместителя генпрокурора США была номинирована Лайза Монако.
Меррик Гарланд известен прежде всего тем, что в Верховный суд его ранее выдвигал экс-президент США Барак Обама, однако Республиканская партия отказалась даже рассматривать его кандидатуру. Это произошло в 2016 году — последний год президентства Обамы. В Штатах генпрокурор является главой Министерства юстиции и при этом параллельно занимается координацией некоторых спецслужб, в том числе ФБР.
7 января Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу демократа Джо Байдена на выборах президента страны. Так, за него проголосовали 306 выборщиков, тогда как за действующего президента Дональда Трампа — 232.
При этом конгресс собирался для утверждения итогов выборов уже 6 января. Сделать это помешали сторонники действующего главы страны Дональда Трампа, собравшиеся у Капитолия и ворвавшиеся в здание конгресса, где проходило заседание.
Конгрессменов пришлось срочно эвакуировать, а в это время на ступенях здания протестующие вступили в схватку с полицейскими. Полиции пришлось применить слезоточивый газ и светошумовые гранаты, писал NEWS.ru.