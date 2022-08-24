Байден выделил пакет военной помощи Украине почти на $3 млрд Байден выделил крупнейший пакет военной помощи Украине на $2,9 млрд

Фото: IMAGO/Ron Sachs/Global Look Press

Джо Байден

США выделят Украине крупнейший пакет военной помощи в размере $2,98 млрд, заявил американский президент Джо Байден, информация об этом появилась на сайте Белого дома. Отмечается, что данная помощь приурочена ко Дню независимости Украины, который отмечается 24 августа.

США продолжают поддерживать народ Украины, который борется за свой суверенитет. В рамках этого обязательства, мы с гордостью объявляем о нашем крупнейшем на сегодняшний день транше помощи в области безопасности: примерно $2,98 миллиарда в виде оружия и снаряжения, которые будут предоставлены в рамках Инициативы содействия безопасности Украины, — сообщается в обращении.

Ранее сообщалось, что по контракту Киеву будут доставлены дроны и вооружение, которое «может появиться на поле боя не раньше, чем через год-два».

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter ранее написал, что поставки вооружения Киеву являются лучшим вложением в европейскую безопасность. Он поблагодарил США за оказанную поддержку в этом вопросе. Дипломат добавил, что военная помощь Украине сокращает продолжительность конфликта.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в поздравительной речи ко Дню независимости, что Киев не рассчитывает на мир, а намерен добиваться победы. Свое видеообращение Зеленский записал на фоне военной техники в центре украинской столицы.