Байден выбрал на пост главы МВД женщину коренной национальности

https://static.news.ru/photo/5b66c88c-4101-11eb-a51d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Biden Transition Tv Via Cnp/Global Look Press

Избранный президент США Джо Байден подтвердил ряд кандидатур, которые выдвинуты в его будущий кабинет.

Так, на пост главы Министерства внутренних дел, отвечающего в Соединённых Штатах за вопросы землепользования, впервые предложена кандидатура представителя коренной национальности — конгрессвумэн Дебра Холанд. На должность министра энергетики выдвинута бывший губернатор Мичигана Дженнифер Грэнхолм. Теперь они должны быть утверждены сенатом, рассмотрение кандидатур начнётся не ранее конца января.

Также Майкл Риган может возглавить Агентство по охране окружающей среды, Брэнда Мэллори стать председателем Совета по качеству политики в области окружающей среды. Пост национального советника по климату займёт Джина Маккарти, а Али Заиди будет её заместителем, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что бывший главный советник Белого дома по России и свидетель по импичменту Дональда Трампа Фиона Хилл дала совет избранному президенту США Джо Байдену не относиться к РФ пренебрежительно, как это делала администрация экс-лидера Соединённых Штатов Барака Обамы.