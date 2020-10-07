Байден вступился за православных перед Эрдоганом

Кандидат в президенты США Джо Байден призвал Турцию прекратить провокации в отношении Греции и вернуть статус музея Айя-Софии. Такая риторика не могла порадовать американских мусульман, поддержку которых Байден пытался заполучить ещё летом. Но судя по всему, менеджеры его кампании произвели необходимые расчёты и поняли, что голоса мусульманской диаспоры не будут иметь решающего значения. Опросы тем временем фиксируют снижение поддержки демократов среди приверженцев ислама в США.

В июле Джо Байден стал первым кандидатом в президенты США, который устроил специальное мероприятие для мусульманских избирателей. Во ходе него он заявил, что собирается отменить наложенный президентом Трампом запрет на въезд в США из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением, а также посетовал на то, что американских школах мало рассказывают о мировых религиях.

Я бы хотел, чтобы мы больше рассказывали об исламе в наших школах, — пояснил Байден. — Чтобы больше говорили о великих конфессиях. Это одна из великих конфессий.

Собравшиеся на мероприятии мусульмане остались довольны, а вот другие американцы высказывание демократа не поняли. В Twitter распространились ложные сообщения о том, что Байден собирается ввести основы ислама в программу американских школ. Припомнили в связи с этим и теорию заговора о том, что Барак Обама, при котором Байден был вице-президентом, на самом деле скрытый мусульманин. Так что эффект от этого мероприятия получился неоднозначным.

Мусульмане составляют немногим больше 1% избирателей в США, поэтому до сих пор кандидаты не уделяли особого внимания этой диаспоре. Но выборы 2016 года показали, что, если речь идёт о колеблющихся штатах, в счёт идёт каждый голос, а в наиболее важных из них — Флориде, Мичигане и Огайо — живёт заметное число приверженцев ислама. В большинстве своём они и так склоняются к демократам, но главная проблема для Байдена состоит в том, что национальные меньшинства весьма неохотно ходят на избирательные участники. В особенности это касается молодёжи, которая либо вообще не интересуется политикой, либо считает, что ни один из кандидатов не представляет их интересы.

Джо Байден joebiden/flickr.com

Судя по опросам, противоречивые высказывания Байдена, которой хотел и сохранить поддержку христиан, и завоевать голоса мусульман, вызывали падение популярности демократов у исламского электората. С 2018 года поддержка Демократической партии в этой группе избирателей сократилась на 18%, достигнув 66%. В то же время популярность республиканцев выросла на 2% до 19%. Тем не менее за Байдена всё ещё намерены голосовать 71% опрошенных. И это неудивительно: одним из первых указов Трампа был запрет на въезд гражданам семи преимущественно мусульманских стран, и на протяжении своего правления он проводил последовательную произраильскую политику.

В итоге Байден, судя по всему, решил переориентироваться на более перспективные группы электората вроде армянской диаспоры, которая, в свете последних событий, ждёт от политиков осуждения действий Турции. На днях кампания демократа выпустила обращение к Анкаре с призывом прекратить провокации против Греции и вернуть статус музея Айя-Софии. Оговорка об интересах православных тоже неслучайна.

Администрация Трампа должна оказать давление на Турцию, чтобы она воздержалась от любых дальнейших провокационных действий против Греции, включая угрозы силой, — заявил Байден. — Я также призываю президента Турции Эрдогана отменить своё недавнее решение превратить собор Святой Софии в мечеть и вернуть этому сокровищу его прежний статус музея, обеспечив равный доступ для всех, включая православных верующих.

В 2018 году демократы провели в Палату представителей сразу двух видных представителей исламской общины — конгрессвумен Ильхам Омар и Рашиду Тлаиб. Впрочем, женщины-депутаты запомнились в основном яркой антиизраильской риторикой, и в практическом плане поспособствовали разве что демонизации политиков-мусульман в США. Не исключено, что снижение популярности демократов среди приверженцев ислама связано не только с метаниями кампании Байдена, но и с противоречивыми результатами работы этих конгрессвумен.