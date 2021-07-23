Байден встревожен популярностью теорий заговора среди американцев

Президент США Джо Байден встревожен активным распространением среди американцев теорий заговора. Об этом сообщает CNN.
В частности, Байден
Я председательствовал в комитете по международным отношениям, был глубоко вовлечён в международные процессы, но народ, остальной мир в шоке от нас. Те из вас, кто ездил за границу, знают, что это не шутка, — сказал Байден.
Комментарий главы государства последовал одновременно с заявлением Белого дома о противодействии социальным сетям, распространяющим ложные данные и вводящим в заблуждение о вакцине от коронавируса. При этом заболеваемость растёт по всей стране.
Сторонники Qanon, в частности,
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