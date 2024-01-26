Байден возвысил Трампа до ранга своего профессора Байден оговорился и назвал Трампа вместо своего предшественника профессором

Фото: Delcia Lopez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Президент США Джо Байден оговорился и назвал предыдущего главу государства Дональда Трампа своим профессором (англ. professor), а не предшественником (predecessor), но тут же исправился. Рассказывая избирателям в Висконсине об экономических мерах своей администрации, он также уточнил, что за время его руководства в этом штате появилось 169 новых рабочих мест.

Мой профессор — я не буду говорить о своем профессоре, послушайте — мой предшественник выбрал другой курс: истощение экономики, сокращение налогов для очень богатых и крупных корпораций, значительное увеличение дефицита бюджета, — сказал президент.

Кроме того, Байден перепутал пандемию коронавируса и рецессию. По его словам, с начала его президентства в Висконсине появилось 169 новых рабочих мест, а в целом по стране — 14 млн.

Байден ранее признал, что Трамп будет выдвинут в качестве основного кандидата на пост главы государства от Республиканской партии на выборах главы государства в ноябре этого года. По его словам, об этом свидетельствуют результаты праймериз, прошедших в штате Нью-Гэмпшир. Байден подчеркнул, что на выборах 2024 года ставки будут высоки как никогда.

В середине января член палаты представителей США Прамила Джаяпал во время выступления в юридическом комитете допустила оговорку, заявив, что экс-президент страны Дональд Трамп «вызвал эрекцию». Чиновник быстро осознала ошибку и засмеялась.

В конце прошлого года ведущая телеканала BBC в эфире назвала американского лидера Джо Байдена президентом Украины. Она ошиблась в репортаже о визите украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.