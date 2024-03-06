Байден обеспокоился недоеданием Коржика из «Улицы Сезам» Байден возмутился недоеданием Коржика из «Улицы Сезам» из-за шринкфляции

Фото: Jim LoScalzo/POOL/Global Look Press

Джо Байден

Многие корпорации повышают цены на свою продукцию, взимая с людей все больше за все меньшие порции, обратил внимание президент США Джо Байден. По его словам, которые приводит NBC News, не все потребители обращают внимание на шринкфляцию, но персонаж детской телевизионной передачи «Улица Сезам» Коржик это заметил, потому что «его печенья становятся меньше».

Я вам скажу, кто заметил: Коржик. Он указал, что его печенья становятся меньше за те же деньги, — сказал президент.

Ранее сообщалось, что производителям некоторых продуктов питания в России запретят использовать упаковку уменьшенного объема. Разрешены будут только стандартные объемы с округлениями. Так, например, с витрин пропадет тара с яйцами по девять штук и пакеты с молоком, вмещающие 900 мл, а не один литр. Так власти намерены бороться с манипулированием со стороны производителей.

Тем временем, производители куриного мяса и яиц в РФ попросили о помощи. В обращении Российского птицеводческого союза (Росптицесоюз) в адрес Минсельхоза говорится, что для увеличения производства компаниям необходима поддержка государства, без нее стимулировать инвестиции не получится. По словам производителей, им нужно помочь в строительстве, реконструкции и модернизации птицефабрик.