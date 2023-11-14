Байден во всеуслышание назвал Камалу Харрис президентом Глава США Джо Байден назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом

Фото: Adam Schultz/White House/Global Look Press

Руководитель США Джо Байден во время встречи с хоккеистами в Белом доме назвал своего заместителя Камалу Харрис президентом, сообщает телеканал Fox News. Согласно подсчетам журналистов, это произошло уже в седьмой раз за время их совместной работы.

Президент Харрис здесь, чтобы убедиться, что мы все правильно делаем, — заявил Байден.

До этого глава государства называл Харрис «президентом» по меньшей мере шесть раз, отмечает телеканал. В частности, поздравляя своего заместителя с днем рождения в октябре 2022 года, Байден назвал ее «замечательным президентом», а также заявил, что ей исполнилось 30 лет. На самом деле, 20 октября прошлого года Харрис отпраздновала 58-й день рождения.

После этого на сайте Белого дома появилась ремарка, что глава государства оговорился и пропустил приставку «вице». После нынешнего инцидента в транскрипции указано, что Байден назвал Харрис «вице-президентом».

Известно, что сама Харрис допускала возможность перехода к ней власти от Байдена с учетом возраста действующего американского лидера, которому в этом году исполнится 81 год. При этом вице-президент однажды уже исполняла обязанности главы государства, это произошло в ноябре 2021 года, когда Байден находился под наркозом во время плановой операции, и продолжалось в течение одного часа и 25 минут.