Байден вновь позволит следить за иностранцами за пределами США

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Администрация американского президента Джо Байдена решила поддержать повторную авторизацию Конгрессом раздела 702 Закона о внешней разведке, заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Его слова обнародованы на официальном сайте Белого дома. Как передает МК, указанный раздел правовой нормы позволяет вести тотальное электронное наблюдение за иностранцами за пределами США.

Раздел является бесценным инструментом, который продолжает защищать американцев каждый день и имеет решающее значение для обеспечения того, чтобы оборонные, разведывательные и правоохранительные органы США могли реагировать на угрозы со стороны КНР, РФ, а также на угрозы кибератак, угрозы со стороны террористов и тех, кто намерен вредить нашей инфраструктуре, — подчеркнул Салливан.

Советник по национальной безопасности добавил, что повторная авторизация раздела 702 и иных положений Закона о наблюдении за внешней разведкой для администрации Байдена в настоящий момент является главным приоритетом.

Ранее бывший сотрудник Госдепартамента США Джеймс Сориано сказал, что действия Джо Байдена на Украине толкают мир к ядерной войне. Он высказал такое мнение после выступления президента в Варшаве. Сориано отметил, что речь главы Белого дома противоречит принципам внешней политики, заложенным экс-президентом Джоном Кеннеди, согласно которым конфронтация со странами «ядерного клуба» недопустима.

21 февраля президент США в ходе своего выступления в Польше обратился к россиянам. Он заявил, что у Запада нет цели взять под контроль или уничтожить Россию. Байден добавил, что не считает жителей РФ врагами США.