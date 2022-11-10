Байден вновь перепутал Украину с Ираком

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден в очередной раз попал в курьезную ситуацию, перепутав конфликт на Украине с войной в Ираке. Обсуждая с представителями СМИ отвод российских войск на левый берег Днепра, американский лидер вместо Херсона упомянул иракский город Фаллуджа, сообщает Sputnik Беларусь.

Я думаю, контекст таков. Выйдут они (российские войска — NEWS.ru) из Фаллуджи или нет. Я имею в виду... Херсон, город Херсон, — сказал Байден.

В прошлый раз Байден допустил похожую ошибку во время выступления во Флориде 1 ноября. Он заявил, что инфляция является мировой проблемой из-за войны в Ираке, влияния на нефть и того, что делает Россия. Затем он поправился, сказав, что имел в виду украинский конфликт.

Байден добавил, что подумал об Ираке, поскольку там погиб его сын. Однако на самом деле старший сын американского лидера Бо Байден, действительно служивший в Ираке в 2008-2009 годах, умер несколько позднее – в 2015 году. Причиной смерти стал рак головного мозга.