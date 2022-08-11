Байден внезапно ушел в отпуск Байден вместе с семьей улетел отдохнуть на остров в Атлантике

Президент США Джо Байден вместе с семьей перебрался на остров Киауа (штат Южная Каролина), где намерен провести семидневный отпуск. Жителей острова предупредили о введении усиленных мер безопасности и возможных заторах на дорогах, сообщает телеканал NBC.

Власти Киауа объяснили местным жителям временные трудности тем, что перемещения Байдена по острову не могут быть объявлены заранее.

Команда президента по безопасности связалась со всеми вовлеченными структурами для координаций усилий, призванных минимизировать влияние президентского визита на общественную жизнь, — отмечается в сообщении властей.

Вместе с президентом на остров отправились его супруга Джилл, сын Хантер с супругой Мелиссой Коэн и внук Бо. В Белом доме «внезапный» отпуск Байдена на острове с частными пляжами и гольф-курортами пока не комментировали.

Ранее стало известно, что Джо Байден еще раз сдал отрицательный тест на коронавирус и может вернуться к очной работе. Такое заявление сделал врач американского лидера. По его словам, 7 августа утренний тест президента на антиген SARS-CoV-2 показал отрицательный результат второй день подряд. Первый раз Байден сдал положительный тест на коронавирус 21 июля.