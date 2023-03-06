Байден проиграл очередную схватку с трапом самолета Байден споткнулся на трапе самолета в Алабаме

Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден поднимается по трапу самолета

Президент США Джо Байден чуть не упал, поднимаясь по трапу на борт самолета в Алабаме. Это произошло во время прямой трансляции, под объективами камер журналистов, освещавших визит. В ходе поездки хозяин Белого дома выступил за расширение гарантий избирателей. На аэродром американский лидер прибыл на вертолете, а перед посадкой в самолет надел темные очки.

На видео видно, как Байден поднимается вверх по трапу и преодолевает несколько ступенек, держась за поручень, но затем вдруг отпускает руку и спотыкается. Падения удалось избежать.

Президент США уже не в первый раз испытывает сложности при подъёме на борт самолёта. Публично это произошло как минимум трижды. Ранее в феврале, во время визита в Варшаву, 80-летний американский лидер также чуть не упал на трапе. А летом 2022 года Байден оступился, когда поднимался на «борт номер один» перед вылетом в Лос-Анджелес.

Ранее лечащий врач Байдена доложил, что главе государства провели операцию по удалению опухоли на коже. Из заключения Кевина О’Коннора следует, что его высокопоставленному пациенту в середине февраля удалили базальноклеточную карциному. После этого медики решили, что дальнейшего лечения не требуется.