Байден: в США нет места идеологии белого превосходства Байден после очередной стрельбы призвал искоренить белое превосходство в США

Фото: Nathan Howard/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден призвал остановить идеологию «белого превосходства» на фоне очередного случаю массовой стрельбы в стране. По его словам, нельзя жить в государстве где темнокожие боятся за свои жизни.

Во Флориде 26 августа белый мужчина из штурмовой винтовки застрелил трех темнокожих в магазине. Полиция расследует инцидент как преступление на почве ненависти и экстремистский акт.

Уже сейчас мы должны ясно и жестко сказать, что белому превосходству не место в Америке. Мы должны отказаться жить в стране, где темнокожие семьи, идущие в магазин, или темнокожие ученики школ живут в страхе быть застреленными из-за цвета кожи, — отмечается в заявлении хозяина Белого дома.

Байден считает, что замалчивать проблему нельзя, поскольку молчание станет соучастием преступлению.

Ранее сообщалось, что несколько человек погибли в результате стрельбы, произошедшей 26 августа в торговом центре американского города Джэксонвилл, штат Флорида. По данным властей города, стрелок позже забаррикадировался внутри торгового центра. Один из очевидцев сообщил, что он открыл стрельбу по автомобилям. Предварительно известно, что нападавший ликвидирован сотрудниками полиции.