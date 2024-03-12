Байден в разговоре со спецпрокурором забыл год смерти сына

Фото: Leigh Vogel - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден во время дачи показаний по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами затруднился вспомнить даты ряда важных событий и не смог уточнить, в каком году скончался его сын Бо, пишет New York Post со ссылкой на стенограмму разговора. Беседа главы Белого дома со спецпрокурором Робертом Хёром длилась около пяти часов.

Согласно стенограмме, американский президент верно назвал дату, когда умер его сын Бо — 30 мая, но затруднился озвучить год. После того как гособвинитель сам назвал этот год (2015-й), 81-летний Байден переспросил: «Он умер в 2015 году?».

При этом, как пишет NYP, Байден сам поднял тему смерти сына с целью описать влияние этого события на решение не выдвигаться на выборы президента США в 2016 году. Кроме того, хозяин Белого дома не смог с уверенностью назвать год, когда он сложил полномочия на посту вице-президента США, и забыл год, когда был избран президентом республиканец Дональд Трамп. Также Байден в разговоре путал Ирак и Афганистан с Ираном.

Ранее Байден в интервью MSNBC оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком. При этом он признал ошибки политики по отношению к восточным странам.

Представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что президент США не просто так оговорился, перепутав Украину с Афганистаном. По ее мнению, американский лидер не смог больше сдерживать в себе правду, поскольку, по ее словам, Вашингтон «опозорился с украинским проектом».

До этого Байден уже путал Украину с Ираком. Он оговорился в ходе выступления с речью о мировой инфляции в штате Флорида, которое состоялось в ноябре 2022 года. После оговорки он сразу же исправился. Однако через несколько дней, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, он перепутал Херсон с иракской Эль-Фаллуджей.