Байден в разговоре с Путиным призвал к освобождению Навального

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Президент Соединённых Штатов Джо Байден в ходе телефонного разговора со своим российским коллегой Владимиром Путиным призвал освободить арестованного в России политика Алексея Навального.

Соответствующий ответ дала пресс-секретарь американского лидера Джен Псаки на вопрос о том, призывал ли Байден к освобождению оппозиционера.

Да, как публично делала это на протяжении последних недель наша команда, — сказала она.

Представительница главы государства отказалась привести дополнительные подробности разговора политиков и рассказать о реакции Путина. Трансляция брифинга с её участием проводилась в Facebook Белого дома.

20 августа 2020 года во время перелёта из Томска в Москву политику Алексею Навальному стало плохо и он потерял сознание. Самолёт экстренно приземлился в Омске, оппозиционера госпитализировали. Через два дня, после стабилизации состояния, Навальный был доставлен в немецкую клинику Charité, где находился до 23 сентября, а потом был выписан. Врачи медучреждения, а также независимые эксперты нашли в его организме следы нервно-паралитического яда «Новичок».

Политик вернулся из Германии в Россию 17 января после лечения от отравления. Сразу по прибытии в аэропорту он был задержан на паспортном контроле. Во ФСИН заявили, что оппозиционера задержали за отказ исполнять требования суда и из-за уклонения от контроля уголовно-исполнительной инспекции — он не отмечался в российской полиции, когда лечился в Германии после отравления. Ему могут заменить условный срок по делу «Ив Роше» на реальный. 18 января в актовом зале отделения полиции в Химках прошло заседание суда, на котором Навального арестовали на 30 суток, писал NEWS.ru.