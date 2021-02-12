Байден в годовщину стрельбы во Флориде призвал ужесточить законы об оружии

https://static.news.ru/photo/f1662482-6ed2-11eb-a597-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден обратился к конгрессу с призывом ужесточить законы о ношении и продаже оружия.

Заявление президента прозвучало в третью годовщину стрельбы в школе в штате Флорида. Тогда погибли 14 детей и три учителя.

Я призываю конгресс реализовать основанные на здравом смысле реформы законов о ношении оружия, в том числе потребовать проверки прошлого покупателя при всех продажах оружия, запретить штурмовое оружие и магазины большой вместимости, а также убрать иммунитет для производителей, которые сознательно распространяют на наших улицах военное оружие, — цитирует Байдена РИА Новости.

44-й президент США Барак Обама и Демократическая партия уже пытались ввести ограничения на ношение армейского оружия, однако конгресс заблокировал эту инициативу. В Соединённых Штатах ношение оружия является правом, гарантированным конституцией. При этом правила приобретения, хранения и ношения разнятся в зависимости от штата.

Как писал NEWS.ru, американская стрелковая ассоциация (NRA), являющаяся крупнейшим лоббистом ношения оружия в США, заявила о начале процедуры банкротства. Это делается ради будущей реструктуризации организации.