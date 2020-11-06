Байден увеличил отрыв от Трапа в штате Пенсильвания

https://static.news.ru/photo/1fd1ecd2-2065-11eb-88f0-fa163e074e61_660.jpg Джо Байден Фото: Adam Schultz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отрыв в количестве голосов кандидата на пост президента США Джо Байдена от его конкурента Дональда Трампа продолжает увеличиваться.

В настоящий момент подсчитаны 96% бюллетеней. Республиканец Трамп набрал 49,3%, в то время как демократ Байден — 49,5%. Разница между ними составляет немногим больше 12 тысяч голосов, передаёт ABC.

Победа в Пенсильвании даёт кандидату 20 голосов выборщиков. Байден станет хозяином Белого дома, если наберёт ещё как минимум шесть.

Накануне глава США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Белом доме рассказал, что в Пенсильвании на демократов работает «коррупционная машина». Он добавил, что «ходил там в школу» и много знает о подобном явлении. Политик собирается потребовать пересчёта голосов в штате.

Выборы президента состоялись в США 3 ноября. Итоги голосования в ряде штатов пока не подведены. Согласно данным подсчётов американских телеканалов, лидирующую позицию занимает кандидат от демократов Джо Байден, писал NEWS.ru.