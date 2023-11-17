Американские сенаторы обеспокоились укреплением черного рынка оружия

Фото: Annabelle Gordo/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Группа из 46 американских сенаторов-республиканцев опасается, что запрет на экспорт оружия из США приведет к укреплению черного рынка, пишет Reuters. Соответствующее письмо они направили в Министерство торговли страны. В нем сенаторы потребовали объяснить необходимость принятого решения.

Речь идет о временном прекращении выдачи лицензий на экспорт большинства видов гражданского огнестрельного оружия и боеприпасов для неправительственных пользователей. По словам авторов письма, это ставит под угрозу не только коммерческие и экономические интересы США, но и национальную безопасность страны.

Мы обеспокоены тем, что неудовлетворенный спрос, возникший в результате этого действия, создаст возможности <...> для укрепления незаконных рынков оружия, — говорится в обращении.

Ранее обозреватель Раджан Лаад написал в своей статье для American Thinker, что бесконтрольными поставками оружия Украине власти США создают угрозу терактов в своей стране: существует риск того, что оно будет украдено потенциальными террористами из числа действующих на Украине наемников или окажется на черном рынке.

Он также отметил, что у ряда конгрессменов-республиканцев возникли сомнения по поводу того, что администрация президента Байдена соблюдает закон о контроле над экспортом оружия, ограничивающий его поставки в другие страны. Данный вопрос пока остается без ответа.