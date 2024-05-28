Байден уснул на Арлингтонском кладбище и попал на видео Президент Байден уснул на церемонии в День поминовения

В Сети появилось видео, как президент США Джо Байден уснул на церемонии в честь Дня поминовения, проходившей на Арлингтонском кладбище. На кадрах видно, как глава государства долго сидит с закрытыми глазами, а через время начинает их тереть и всматривается в зал.

В августе прошлого года Байден заснул на встрече с выжившими при пожарах жителями острова Мауи на Гавайях. На опубликованном в Сети видео видно, что глава Белого дома вздремнул во время речи одного из выступавших. Затем Байден проснулся и стал смотреть на сцену.

В июле того же года президент США чуть не заснул во время разговора с главой Израиля Ицхаком Герцогом. На видео со встречи лидеров государств он сидит низко наклонив голову, невнятно говорит и читает заранее заготовленный текст. В какой-то момент Байден немного поднимает голову и старается говорить громче и отчетливее.

Двумя годами ранее Байден тоже едва не уснул на климатическом саммите. Он пытался бороться со сном до тех пор, пока к нему не подошел сотрудник аппарата главы государства. После этого он протер глаза и продолжил слушать выступающих. На записи видно, что лидер США на протяжении минуты пытается не уснуть и время от времени закрывает глаза на несколько секунд.