Байден ушел от ответа на вопрос об обещании ракет ATACMS Зеленскому

Фото: Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в беседе с журналистами не стал уточнять, давал ли он обещание украинскому коллеге Владимиру Зеленскому поставить ВСУ тактические баллистические ракеты ATACMS. По словам хозяина Белого дома, которые приводит РИА Новости, он «проработал все просьбы» Киева о военной поддержке.

Я говорил с Зеленским, и все, о чем он просил, мы проработали, — ответил Байден.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Киев задействует американские ракеты ATACMS в террористических целях. Объектами поражения, считает Захарова, станет гражданская инфраструктура Донбасса и Крыма.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов.

Тем временем в Пентагоне выразили готовность передать ВСУ тактические ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами. Для окончательного решения ведомству необходимо согласие Байдена, уточнил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.