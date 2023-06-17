Байден удивил зрителей тремя словами во время саммита по оружию Байден завершил выступление на саммите по оружию словами «Боже, храни королеву»

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден завершил свое выступление на саммита по оружейной безопасности в Коннектикуте фразой «Боже, храни королеву», об этом свидетельствует запись мероприятия, опубликованная The Independent. После этого политик запутался в какую сторону ему уходить со сцены, но на выручку пришел его помощник и приводил лидера страны за кулисы.

Ладно, Боже, храни королеву, — произнес Байден.

В мае Байден допустил оговорку и в результате призвал не дать выиграть следующие выборы главы государства бывшему американскому лидеру Бараку Обаме. Также, отвечая на вопрос, чем он сам отличается от своего предшественника — республиканца Дональда Трампа, Байден сказал: «Всем».

В феврале Байден в очередной раз оговорился, рассказывая о числе женщин в своей администрации. По его словам, более половины сотрудников Белого дома — женщины, но в итоге он запутался и сказал, что только половина женщин в его администрации являются женщинами.

До этого в январе президент США пошутил о своих частых ляпах и оговорках. После этого хозяин Белого дома трижды неправильно назвал имя конгрессмена-демократа от Вирджинии.