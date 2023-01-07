Убегающий от журналистов Байден попал на видео

Фото: Sarah Silbiger - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден сбежал от журналистов на южной лужайке Белого дома, пишет The Hill. Затем он поднялся на борт вертолета и отправился на выходные в Делавэр. Журналисты пытались остановить американского лидера, но их старания не увенчались успехом.

Господин президент, подождите! — кричали президенту вслед представители прессы.

Инцидент произошел после выступления главы американского государства, посвященного второй годовщине беспорядков в Капитолии.

Ранее Байден перепутал дату штурма Капитолия протестующими сторонниками республиканцев. Он заявил, что манифестанты захватили здание Конгресса США 6 июля, а не 6 января 2021 года.

Байден уже не в первый раз убегает от СМИ. Так, прошлым летом политик покинул пресс-конференцию после вопроса журналиста о гибели более 50 человек, чьи тела были найдены в кузове фуры в городе Сан-Антонио.