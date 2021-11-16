Байден трижды отклонил антироссийские санкции за «недостаточную жёсткость»

Президент США Джо Байден трижды отклонял пакет санкций против России. По его мнению, ограничительные меры были «недостаточно жёсткими». Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в начале этого года к Байдену обратились представители Совета национальной безопасности и представили новый пакет санкций в отношении РФ. Байден не согласился с озвученными мерами и трижды отправлял доклад на доработку.

По словам директора программы трансатлантической безопасности Центра новой американской безопасности Андреа Кендалл-Тейлор, учитывая последние манёвры Москвы, Байден может в четвёртый раз за этот год вернуться к вопросу введения санкций.

Военные действия России в направлении Украины вызывают реальные вопросы о текущем балансе администрации между противостоянием Кремлю и взаимодействием с ним, — сказала она.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал возможные антироссийские санкции США худшим решением в диалоге Москвы и Вашингтона. Так он прокомментировал решение палаты представителей Конгресса США одобрить оборонный бюджет, включающий новые ограничительные меры против Москвы.