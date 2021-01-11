Байден: Трамп не должен находиться у власти

https://static.news.ru/photo/913496c8-5444-11eb-999d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Ellis/Global Look Press

Действующий президент Соединённых Штатов Дональд Трамп не должен оставаться у власти, заявил демократ Джо Байден.

Так он ответил на вопрос журналистов о том, имеет ли действующий американский лидер отношение к подстрекательству к мятежу в контексте штурма Капитолия.

Я ясно дал понять, что президент Трамп не должен занимать офис. Точка, — ответил политик.

Будущий глава США отметил, что люди, которые причастны к нападению на Капитолий, должны понести ответственность, передаёт РИА Новости.

Ранее исполняющий обязанности прокурора столичного округа Колумбия Майкл Шервин допустил , что президенту США Дональду Трампу могут быть предъявлены обвинения в организации беспорядков у Капитолия 6 января.

Демократы и некоторые республиканцы обвиняют Трампа в подстрекательстве его сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать утверждение Джо Байдена избранным президентом в конгрессе. Погибли женщина из числа протестующих и полицейский, ещё три человека скончались от причин, не связанных с насилием. Байден был утверждён президентом примерно с пятичасовой задержкой.

В практическом смысле импичмент Трампа за несколько дней до прекращения его полномочий не имеет особого смысла: политик всё равно покинет Белый дом и уступит президентское кресло своему преемнику. Однако в политическом плане эта процедура крайне важна: отрешённый таким образом глава государства не сможет в дальнейшем претендовать ни на высший пост, ни на любую другую выборную должность, писал NEWS.ru.