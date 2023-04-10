Байден станет тиктокером Байден намерен использовать TikTok для своей предвыборной кампании

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден в рамках своей предвыборной кампании намерен сотрудничать с популярными блогерами, в том числе в соцсети TikTok, пишет портал Axios. По данным СМИ, таким образом политик хочет заручиться поддержкой молодых избирателей.

Портал сообщает, что у блогеров может появиться «собственный зал для брифингов в Белом доме». Работой с блогерами, рекламирующими действия Байдена, будут заниматься четыре сотрудника цифровой службы.

По мнению авторов материала, такая стратегия является попыткой противостоять медийности Дональда Трампа, если тот станет кандидатом от Республиканской партии.

Ранее телеканал CNN сообщил, что за переизбрание действующего президента США Джо Байдена в 2024 году выступает менее трети американцев. Меньше всего его поддерживают граждане младше 35 лет — среди них за переизбрание Байдена выступили только 26% опрошенных.

В свою очередь издание The Hill предупредило, что американцы должны бояться президентских выборов в 2024 году, поскольку голосование связано с пятью взрывоопасными угрозами для страны. Аналитик издания Майра Адамс считает, Соединенным Штатам грозят проблемы из-за противостояния экс-президента Дональда Трампа с Байденом, фейковых новостей и возможного очередного штурма Капитолия недовольными гражданами.