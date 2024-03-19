Президент США Джо Байден стал иконой моды после того, как пользователи заметили президента в кроссовках Hoka, которые носят в том числе актриса Риз Уизерспун и певец Гарри Стайлс, пишет Daily Mail. Это вызвало восторг поклонников моды на Twitter (X), которые одобрили выбор стиля Байдена, а популярность бренда резко возросла.
В прошлом месяце американский президент был сфотографирован в черных кроссовках Hoka Transport и темно-синем костюме во время посадки в вертолет возле Белого дома. Байден еще раз надел кроссовки «максимальной устойчивости», присоединившись к заместителю командира 89-го воздушного авиакрыла полковнику Полу Павлюку для полета в Милуоки. Обувь стоимостью $150 описывается как «наиболее удобная для поездок на работу» благодаря быстросъемным шнуркам и водоотталкивающему дизайну.
Кроссовки отлично смотрятся с костюмом. Очень президентский, — написал один из пользователей Twitter (X).
Другой пользователь отметил, что после появления этих снимков домашняя страница Hoka «рухнула» из-за массового наплыва посетителей. Он также назвал Джо Байдена иконой моды.
Ранее немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в размере €14 млн по итогам 2023 года, свидетельствует ежегодная финотчетность компании. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с рэпером Канье Уэстом и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.