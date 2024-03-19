Байден стал иконой моды, надев популярный в Голливуде предмет одежды Байден появился на публике в модных кроссовках Noka и вызвал восторг в Сети

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден стал иконой моды после того, как пользователи заметили президента в кроссовках Hoka, которые носят в том числе актриса Риз Уизерспун и певец Гарри Стайлс, пишет Daily Mail. Это вызвало восторг поклонников моды на Twitter (X), которые одобрили выбор стиля Байдена, а популярность бренда резко возросла.

В прошлом месяце американский президент был сфотографирован в черных кроссовках Hoka Transport и темно-синем костюме во время посадки в вертолет возле Белого дома. Байден еще раз надел кроссовки «максимальной устойчивости», присоединившись к заместителю командира 89-го воздушного авиакрыла полковнику Полу Павлюку для полета в Милуоки. Обувь стоимостью $150 описывается как «наиболее удобная для поездок на работу» благодаря быстросъемным шнуркам и водоотталкивающему дизайну.

Кроссовки отлично смотрятся с костюмом. Очень президентский, — написал один из пользователей Twitter (X).

Другой пользователь отметил, что после появления этих снимков домашняя страница Hoka «рухнула» из-за массового наплыва посетителей. Он также назвал Джо Байдена иконой моды.

Ранее немецкий производитель спортивной одежды и обуви Adidas отчитался о чистом убытке в размере €14 млн по итогам 2023 года, свидетельствует ежегодная финотчетность компании. Это первый случай с 1992 года, когда компания завершила год с отрицательным финансовым результатом. Главной причиной тому стал скандал с рэпером Канье Уэстом и разрыв партнерских отношений с его модным брендом Yeezy.