Байден стал героем рекламного щита с подписью «Тупой и еще тупее» В Пенсильвании появился оскорбительный билборд с изображением Байдена и Харрис

Фото: Olivier Douliery/Consolidated/Global Look Press

Джо Байден

Жители американского штата Пенсильвания опубликовали в соцсетях фото, где запечатлен рекламный щит с президентом страны Джо Байденом и вице-президентом США Камалой Харрис. Подпись на билборде гласит: «Тупой и еще тупее».

Ранее стало известно, что помощники Джо Байдена заключили американского лидера в защитный «кокон», ограничив его выступления на публике из-за постоянных оговорок. Кроме того, ассистенты президента принимают активное участие в его пресс-конференциях: во время выступлений они порой громко кричат, чтобы журналисты прекратили задавать вопросы. В некоторых случаях они включают громкую музыку, тем самым сигнализируя, что брифинг завершен.

Бывший врач Белого дома Ронни Джексон заявил, что у Байдена серьезные проблемы со здоровьем, что подтверждает недавний отчет спецпрокурора Роберта Хера. Медик признался, что знал об этом давно, причем Байдену становится с каждым днем все хуже, и он уже не тот человек, каким был при экс-президенте Бараке Обаме.

Ранее американский лидер Джо Байден назвал слова экс-главы Белого дома Дональда Трампа об отказе стран НАТО защищать друг друга ужасными и опасными для Альянса. По словам действующего президента США, если Трамп вернется к власти, то бросит союзников страны по Блоку и позволит России «делать с ними все, что она захочет».