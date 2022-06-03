Байден: США продолжат укреплять военный потенциал Украины

Фото: IMAGO/Yuri Gripas / Pool via CNP/Global Look Press

Президент США Джо Байден

США не станут навязывать Украине свою точку зрения касательно территориальных уступок РФ, однако продолжат снабжать Киев оружием, тем самым укрепляя его оборонный потенциал, заявил 3 июня американский президент Джо Байден, передает РИА Новости. По его словам, он надеется, что конфликт на Украине «рано или поздно» будет разрешен, однако он не знает, когда и при каких условиях это может произойти.

Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней. <...> Тем временем, мы продолжим прилагать усилия к тому, чтобы Украина располагала инструментами для самозащиты, — заявил глава Белого дома.

9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму 40 миллиардов долларов. Согласно этому указу, теперь американское правительство сможет поставлять военную помощь на территорию Украины и других стран, пострадавших от проведения специальной военной операции РФ, по упрощённой схеме.

Накануне стало известно, что НАТО все-таки решила поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь о РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заверили, что на Украине не собираются использовать такие установки для обстрела России.