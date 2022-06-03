США не станут навязывать Украине свою точку зрения касательно территориальных уступок РФ, однако продолжат снабжать Киев оружием, тем самым укрепляя его оборонный потенциал, заявил 3 июня американский президент Джо Байден, передает РИА Новости. По его словам, он надеется, что конфликт на Украине «рано или поздно» будет разрешен, однако он не знает, когда и при каких условиях это может произойти.
Это их территория, и я не собираюсь говорить им, что они должны или не должны делать с ней. <...> Тем временем, мы продолжим прилагать усилия к тому, чтобы Украина располагала инструментами для самозащиты, — заявил глава Белого дома.
9 мая президент США Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины на сумму 40 миллиардов долларов. Согласно этому указу, теперь американское правительство сможет поставлять военную помощь на территорию Украины и других стран, пострадавших от проведения специальной военной операции РФ, по упрощённой схеме.
Накануне стало известно, что НАТО все-таки решила поставить на Украину ракеты, которые способны достигнуть российской территории. Речь о РСЗО HIMARS. В Вашингтоне заверили, что на Украине не собираются использовать такие установки для обстрела России.